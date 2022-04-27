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03:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция будет закупать С-400 у России, несмотря на позицию США

Власти Турции по-прежнему закупают системы С-400 (ЗРС) у России, заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. Вашингтон убеждает турецкие власти передать С-400 Киеву в обмен на снятие санкций и возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35.

Источник: РИА "Новости"

«Речь о закупке второго полка С-400, что было запланировано с момента подписания соглашения (с Россией. — “Ъ”), продолжает идти. Мы заключили договор на поставку двух полков С-400. На это Турция согласилась с самого начала», — рассказал Демир в интервью турецкому телеканалу ТРТ (перевод по ТАСС).

20 апреля Пентагон подтвердил, что США обсуждали с Турцией возможность отправки купленных ею у России С-400 на Украину. Дискуссия вокруг турецких С-400 возникла на фоне публикаций СМИ о том, что Словакия готова передать Украине стоящие у нее на вооружении системы ПВО советского производства, в том числе С-300, если ей предоставят замену. Поставки советского и российского вооружения предпочтительнее для украинских военных, потому что они не нуждаются в обучении для того, чтобы его использовать, говорил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы. США требовали отказа от С-400 и исключили Турцию из программы производства истребителя F-35. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Анастасия Ларина

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