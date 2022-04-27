Турция будет закупать С-400 у России, несмотря на позицию США

«Речь о закупке второго полка С-400, что было запланировано с момента подписания соглашения (с Россией. — “Ъ”), продолжает идти. Мы заключили договор на поставку двух полков С-400. На это Турция согласилась с самого начала», — рассказал Демир в интервью турецкому телеканалу ТРТ (перевод по ТАСС).
20 апреля Пентагон подтвердил, что США обсуждали с Турцией возможность отправки купленных ею у России С-400 на Украину. Дискуссия вокруг турецких С-400 возникла на фоне публикаций СМИ о том, что Словакия готова передать Украине стоящие у нее на вооружении системы ПВО советского производства, в том числе С-300, если ей предоставят замену. Поставки советского и российского вооружения предпочтительнее для украинских военных, потому что они не нуждаются в обучении для того, чтобы его использовать, говорил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы. США требовали отказа от С-400 и исключили Турцию из программы производства истребителя F-35. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против Анкары.