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22:35 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон ответил на вопрос об обмене попавших в плен британцев

ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: AFP 2022

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.

По его словам «граждане Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и которые были пойманы, не являются заложниками, они не какие-то террористы для обмена, они военнопленные».

«И поэтому у них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав», — добавил британский премьер-министр.

Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала «Россия 1» обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 19 апреля, что иностранные наемники, находящиеся на Украине, не являются для России добровольцами, и на них не распространяются Женевские конвенции.

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