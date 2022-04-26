Джонсон ответил на вопрос об обмене попавших в плен британцев

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.
По его словам «граждане Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и которые были пойманы, не являются заложниками, они не какие-то террористы для обмена, они военнопленные».
«И поэтому у них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав», — добавил британский премьер-министр.
Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала «Россия 1» обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 19 апреля, что иностранные наемники, находящиеся на Украине, не являются для России добровольцами, и на них не распространяются Женевские конвенции.