Что происходит на Днестре и может ли ситуация в Приднестровье вылиться в боевые действия

В результате одного из серии терактов в Приднестровье были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России | Источник: AP 2022
Приднестровье, зажатое между Молдавией и Украиной, всего за сутки перестало быть стабильным регионом. 25 и 26 апреля здесь произошли события, взволновавшие и местные власти, и Кишинев, и Москву, и Киев. Вечером в понедельник неизвестные произвели три выстрела из гранатометов по зданию Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Здание спецслужбы находится в самом центре Тирасполя и оборудовано камерами видеонаблюдения. В связи с Пасхой в понедельник там был выходной. Местные СМИ сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.
Плохие новости продолжились на следующий день. Утром 26 апреля стало известно о том, что в селе Маяк Григориопольского района ПМР были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России. Позже появилась информация об атаках на военный аэродром Тирасполя и воинскую часть в селе Парканы, расположенном на берегу Днестра между городами Тирасполь и Бендеры.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский экстренно собрал заседание Совбеза. По итогам было объявлено, что в республике введен красный уровень террористической угрозы.
Власти усилили охрану органов исполнительной власти, приняли решение выставить блокпосты на въездах в города Приднестровья, отменить празднование Дня Победы (9 мая в Тирасполе всегда проводился парад). Повышенные меры безопасности будут действовать 15 дней.
Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что следы нападений «ведут в Украину».
«После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло: что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей», — заявил он, призвав руководство Украины «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории Приднестровья».
Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля также созвала Совбез страны. По его итогам она заявила, что в попытках эскалации задействованы силы приднестровского региона, выступающие за войну и заинтересованные в дестабилизации ситуации.
Москва также отреагировала на ситуацию в непризнанной республике. «Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
События в регионе, граничащем с Одесской областью Украины, прокомментировали и в Киеве. «Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ПМР и намекает Молдове, чтобы ждала “гостей”. Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева», — написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как бы ни реагировали на события в Приднестровье в разных столицах, очевидно одно: за все время боевых действий на Украине непризнанная республика впервые столкнулась с новой реальностью и перспективой эскалации конфликта.
Приднестровская молчащая республика
С момента начала Россией «специальной военной операции» власти Приднестровья, которое считается пророссийским, ни разу не высказали своего отношения к событиям на Украине — ни отрицательного, ни положительного. Эту тему в Тирасполе предпочитают вообще не комментировать.
Не прореагировали в ПМР и на заявление генерал-майора Рустама Миннекаева, который на прошлой неделе заявил о том, что цель второго этапа операции — сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший заместитель главы МИД Приднестровья Игорь Шорников считает молчание логичным. «Для Приднестровья Украина и Россия — равновеликие партнеры по степени важности. Приднестровье сильно зависит от Украины в экономической сфере, Украина, как и Россия, страна-гарант мирного урегулирования конфликта (Москва и Киев участвуют в переговорах по урегулированию конфликта на Днестре. — “Ъ”)», — сказал Шорников «Ъ».
Он добавил, что в Приднестровье треть населения — это украинцы, а около 100 тыс. жителей — граждане Украины, притом что еще 230 тыс. — граждане России.
«В этой ситуации занять какую-то сторону — это вносить конфликт в общество, раскалывать его», — отметил собеседник «Ъ».
С этим согласен политолог Анатолий Дирун. «Сейчас Приднестровье выбрало максимально эффективную стратегию — дистанцироваться и не комментировать эти трагические события. Тирасполь очень уязвим, республика вовлечена в интеграционные международные проекты, во внешнеэкономическую деятельность и старается выдерживать нейтралитет в части высказывания отношения к операции», — сказал эксперт в беседе с «Ъ».
Однако последние события вынужденно вывели Тирасполь из состояния нейтралитета, заставив Москву обратить внимание на этот пророссийский анклав.
После сообщений о том, что в Приднестровье подверглись атакам различные объекты, заместитель главы МИД России Андрей Руденко (курирует отношения со странами бывшего СССР) отметил, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором Приднестровье было бы втянуто в события на Украине.
При этом еще днем ранее, 25 апреля, он заявлял, что Россия не видит никаких рисков в Приднестровье. «Наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе», — говорил высокопоставленный дипломат.
С самого начала «специальной военной операции» на Украине Киев не скрывал, что рассматривает Приднестровье как территорию, которая может быть использована для недружественных действий. Даже появлялись сообщения о том, что с территории непризнанной республики осуществлялись пуски ракет по городам Украины. Это притом, что в ПМР никаких ракет нет. Более того, экономика Приднестровья основана на торговых связях с Украиной: до конфликта именно оттуда завозились продукты и другие товары.
Теперь же Кишинев признает: с начала боевых действий на украинской территории ситуация серьезно изменилась. «Сейчас мы полностью контролируем поток товаров и людей, связь региона с остальным миром. Это происходит впервые», — заявил в одном из недавних интервью вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.
Тирасполю это не нравится. Там обвиняют молдавские власти в блокаде. По словам Игоря Шорникова, приднестровцев «очень сильно притесняют»: «Речь о той блокаде, которую Молдова развернула. Не пускают лекарства, задерживают грузы для предприятий, препятствует работе металлургического завода, который выплавляет продукцию, идущую на рынки ЕС».
Шорников уверен: Молдавия пользуется создавшейся ситуацией и усиливает давление. «Так что, если говорим о том, что русскоязычные страдают, да, они страдают от действий молдавских властей», — заключил эксперт.
В молдавском правительстве подобные обвинения отвергают, заявляя о попытках приднестровских властей политизировать чисто экономические вопросы. В бюро реинтеграции страны настаивают: молдавская сторона никогда не вводила никаких блокадных мер, а все, что требуется от приднестровских экономических агентов, — соблюдать законы, правила и процедуры, утвержденные в республике.
Подобные заявления в Тирасполе называют саморазоблачительными. «Молдавское руководство публично призналось, что применяет политику удушения Приднестровья и геноцида его населения методами экономической войны и гуманитарного террора», — отметил МИД непризнанной республики, призвав ОБСЕ и других посредников в урегулировании конфликта на Днестре объединить усилия и повлиять на ситуацию.
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов полагает, что последние события в Приднестровье не выгодны ни Приднестровью, ни Молдавии. Он считает, что в напряженности заинтересована Украина.
«В ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан проявляет инициативу. Он может использовать помощь Турции как старшего брата, но сам инициативен. Тбилиси тоже сам проявлял инициативу (в 2008 году. — “Ъ”), рассчитывая, что западные партнеры придут на помощь. В случае же с Приднестровьем не столько материнское государство проявляет интерес, сколько Украина. Как только два гаранта (РФ и Украина являются гарантами мирного урегулирования конфликта в Приднестровье. — “Ъ”) вступили в серьезный конфликт, стало понятно, что Приднестровье будет добавленной стоимостью к противостоянию», — сказал Маркедонов «Ъ».
По словам эксперта, бенефициаром нынешней эскалации может быть Украина. «Ей выгодно открытие второго фронта для ослабления давления на Донбасс. Если говорить о выгодоприобретателе, то Украине это выгодно. Для России это, напротив, новая тяжелая ситуация. Москва пытается до последнего отсрочить какие-то жесткие варианты. Но если пойдет коренная ломка, то будет вовлечение РФ. Но очевидно, что сейчас Москве хотелось бы приоритизации, а приоритет — наступление в Донбассе», — полагает собеседник «Ъ».
Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев тоже допускает вовлеченность украинской стороны. «Думаю, что это наши и Запад сработали на упреждение. Россия могла превентивно ударить, а почему мы не можем? Мы убиваем нейтральный статус Молдовы и наступление на Одессу. Это превентивный удар», — отметил он в комментарии для «Ъ».
Бывший заместитель главы МИД Молдавии Валерий Осталеп воздерживается от того, чтобы называть заинтересованную в обострении сторону. «Считаю, что, несмотря на то что все явно организовано и спланировано, Кишинев и Тирасполь могут совместно не допустить эскалацию. Убежден, что ни Кишиневу, ни Тирасполю это не надо. Настроение людей на обоих берегах Днестра схожее — никто не хочет войн и противостояний. Многое зависит от грамотного подхода властей Кишинева и Тирасполя», — отметил он.
Отметим, и в Тирасполе, и в Кишиневе утверждают, что ситуация в зоне безопасности приднестровского конфликта находится под контролем миротворческих сил (на территории непризнанной республики находятся российские миротворцы, а также контингент оперативной группы российских войск). 27 апреля объединенное военное командование миротворческими силами соберется на заседание, а 28 апреля в Бендерах пройдет плановое заседание Объединенной контрольной комиссии, которая управляет миротворческой операцией.
Владимир Соловьев, Кишинев