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07:23 (мск), источник: © РИА Новости

Болтон сообщил о «поразительной» ошибке Байдена в отношении России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за «злоупотреблений» России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и нескольких стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней «после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето».

«Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности», — отметил Болтон.

Американский политик выразил удивление тому, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, которая поддержала «злополучную» инициативу. Он считает, что эта «неразумная и ненужная» резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.

«Обратите внимание на опасные аргументы администрации Байдена. Постпред США при Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за “постыдную практику злоупотребления правом вето”», — написал экс-советник Трампа.

Болтон напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето, чем, в свою очередь, были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.

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