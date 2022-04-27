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03:07 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в эфире во вторник.

Источник: AP 2022

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность вступления страны в НАТО, Остин подчеркнул, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается.
глава Пентагона
Ллойд Остин

Ранее во вторник по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву Остин допустил, что Украина в дальнейшем будет добиваться членства в Североатлантическом альянсе.

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о «необратимости евро-атлантического курса».

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