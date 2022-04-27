Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность вступления страны в НАТО, Остин подчеркнул, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».
Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается.
глава ПентагонаЛлойд Остин
Ранее во вторник по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву Остин допустил, что Украина в дальнейшем будет добиваться членства в Североатлантическом альянсе.
Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о «необратимости евро-атлантического курса».