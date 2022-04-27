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09:25 (мск), источник: ТАСС

В Польше сообщили о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже

ВАРШАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Польские спецслужбы задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило в среду Польское телевидение.

Источник: РИА "Новости"

По информации канала, мужчины давно живут в Польше. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.

«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», — утверждал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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