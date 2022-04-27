В Польше сообщили о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже

По информации канала, мужчины давно живут в Польше. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.
«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», — утверждал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.