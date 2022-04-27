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11:04 (мск), источник: ТАСС

Клишас отрицает обсуждение в парламенте темы отмены прямых выборов губернаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в данный момент в парламенте не обсуждается тема отмены прямых выборов губернаторов.

Источник: РИА "Новости"

«То, что звучит в СМИ, это слухи. Когда это будет официально обсуждать парламент, когда будут внесены законопроекты, если они будут внесены кем-то, тогда мы начнем формулировать свою позицию. По каждому слуху, который циркулирует в СМИ, достаточно странно давать комментарии», — сказал Клишас журналистам в среду на Совете законодателей.

«Нет, не обсуждается, проекта закона нет», — добавил он, отвечая на вопрос, озвучивается ли в парламенте сейчас соответствующая тема.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшее время может быть начата официальная дискуссия о необходимости отказа, во всяком случае, временного, как минимум от прямых выборов губернаторов. Ожидается, что вопрос о судьбе выборов губернаторов будет задан президенту РФ Владимиру Путину в среду на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, добавляет издание.

В понедельник временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, выступая на слете актива партии, не исключил, что сроки проведения единого дня голосования в этом году будут сдвинуты. Согласно закону выборы должны пройти в единый день голосования в сентябре.

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