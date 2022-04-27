Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер на пресс-конференции.
Канцлер обратил внимание, что Польша и Болгария, согласно поступающей информации, отказались платить за российский газ по схеме в российских рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России.
По словам Нехаммера, во время поездки в Москву президент России Владимир Путин заверил его о дальнейших поставках газа в полном объеме и возможности оплаты поставок в евро, поэтому ситуация для Австрии сейчас не изменилась.
Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, «недружественные» покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.
Говоря об оплате за российский газ в рублях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что покупатели «как платили, так и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах». При этом, как он подчеркнул, «конечная оплата будет поступать продавцу — “Газпрому” — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей».