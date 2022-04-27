Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия

«Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. Мы справимся, если понадобится», — заявил Арестович в ответ на вопрос, в состоянии ли Украина захватить Приднестровье, в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*, признанного в РФ иноагентом.
В Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».
Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента.