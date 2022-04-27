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12:28 (мск), источник: © РИА Новости

Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.

Источник: © РИА Новости

«Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. Мы справимся, если понадобится», — заявил Арестович в ответ на вопрос, в состоянии ли Украина захватить Приднестровье, в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*, признанного в РФ иноагентом.

В Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».

Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.

В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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