Посол РФ: публикации о поставках России оружия из Китая ни на чем не основаны

«Мне кажется, [данные публикации] ни на чем [не основываются]. Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, захотелось позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку», — сказал он, отвечая на вопрос об основаниях для публикаций о передаче РФ оружия Китаем.
По словам посла, даже американское военное ведомство, которое «никак не уличишь к какой-то излишней любви к правдивой информации», было вынуждено «откреститься от этой явной выдумки».
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай сейчас не предоставляет РФ военную технику, между странами поддерживаются экономические связи, однако они не направлены, по мнению Вашингтона, непосредственно на ослабление антироссийских санкций.
До этого в СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь с вооружением.