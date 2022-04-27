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14:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле отреагировали на угрозы Арестовича захватить Приднестровье

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценивает угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно провокационно.

Источник: AP 2022

Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.

«Достаточно провокационно», — сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление.

«Это все, что я могу сказать», — добавил он.

В Приднестровье произошло три теракта — в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».

Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.

В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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