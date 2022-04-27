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14:16 (мск), источник: Известия

Песков ответил на вопрос о позиции Кремля по обмену Медведчука

В Кремле не обсуждают вопрос обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных украинских военных. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Об этом речи не ведется», — сказал он.

В то же время Песков рассказал, что на встрече президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем, российский лидер предложил сотрудникам ООН и Красного Креста посетить украинских военнопленных.

Ранее, 22 апреля, секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что с Медведчуком ведутся многочисленные допросы. По его словам, политик дает показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал. При этом Данилов подчеркнул, что ничего не имеет против обмена задержанного, но получение данных от него важны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задержании Медведчука 12 апреля. Он опубликовал в соцсетях фотографию с политиком. Украинский лидер предложил России обменять Медведчука на военных ВСУ, которые попали в плен в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. На следующий день глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что оппозиционер был задержан на выезде из Киевской области, когда якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье.

Комментируя предложение Зеленского, Песков 13 апреля отметил, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия РФ в разрешении этой ситуации. По его словам, глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

Новость дополняется.

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