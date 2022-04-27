Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — говорится в сообщении Марии Захаровой в Telegram-канале.
Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, затем его депортировали в США. В сентябре 2011-го американский суд признал его виновным. Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения.
Бывший студент и морпех из США Тревор Рид был задержан в Москве 16 августа 2019 года. Полицию вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами. Прибывшие полицейские попытались его успокоить, однако по пути в отделение он порвал обмундирование у полицейского за рулем и ударил его напарника. В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, американца обязали выплатить каждому полицейскому по 100 тыс. руб. компенсации.
Защита Рида утверждала, что обвиняемый не давал отчета своим действиям, потому что был сильно пьян, а полицейские в отсутствие видеозаписей его оговорили. Также не исключалось, что американец может в итоге стать участником обмена на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США.