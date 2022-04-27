Патрушев поручил укрепить защитные сооружения на юге России

Патрушев провел совещание по вопросам безопасности в Южном федеральном округе. Он попросил Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами и отправить туда выездные медицинские бригады.
Секретарь Совбеза призвал «при необходимости вакцинировать каждого», кто прибывает с Украины, а также из признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик.
«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — поручил Николай Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).
С 24 февраля по приказу Владимира Путина проводится военная операция на Украине. Из-за этого были введены ограничения на работу аэропортов в южной и центральной частях России, запрет уже несколько раз продлевали. В некоторых южных регионах РФ размещают прибывающих из Украины, ДНР и ЛНР беженцев, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях. МВД России утверждало, что под видом беженцев могут приехать участники военных действий. МЧС Крыма просило не размещать беженцев в республике из-за предстоящего туристического сезона.