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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Патрушев поручил укрепить защитные сооружения на юге России

Регионам на юге России нужно обеспечить надежную работу системы экстренных оповещений населения на случай чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он также призвал привести «в надлежащее состояние» защитные сооружения гражданской обороны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Патрушев провел совещание по вопросам безопасности в Южном федеральном округе. Он попросил Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами и отправить туда выездные медицинские бригады.

Секретарь Совбеза призвал «при необходимости вакцинировать каждого», кто прибывает с Украины, а также из признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик.

«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — поручил Николай Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

С 24 февраля по приказу Владимира Путина проводится военная операция на Украине. Из-за этого были введены ограничения на работу аэропортов в южной и центральной частях России, запрет уже несколько раз продлевали. В некоторых южных регионах РФ размещают прибывающих из Украины, ДНР и ЛНР беженцев, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях. МВД России утверждало, что под видом беженцев могут приехать участники военных действий. МЧС Крыма просило не размещать беженцев в республике из-за предстоящего туристического сезона.

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Лаура Кеффер

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