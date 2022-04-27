16:40 (мск), источник: © РИА Новости
Россия высылает восьмерых японских дипломатов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, они должны покинуть РФ до 10 мая, сообщило министерство иностранных дел России.
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Как сообщило ведомство, 27 апреля в МИД России был вызван представитель посольства Японии в Москве, которому заявили о том, что с начала операции России на Украине официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества.
«Апофеозом этой линии стала высылка из Японии восьмерых российских дипломатов. Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну», — говорится в заявлении министерства.
МИД РФ добавил, что вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией.
Кроме того, ведомство подчеркнуло, что Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве.