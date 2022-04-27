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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, то «удар будет молниеносным». По его словам, все решения по такому удару «уже приняты».

Источник: РИА "Новости"

«Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России неприемлемую угрозу стратегического характера, ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты», — заявил господин Путин на встрече с членами Совета законодателей.

«Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий», — добавил президент России.

Он сказал, что для этого у России есть все инструменты, «такие, какими не может сейчас похвастаться никто». По его словам, Россия хвастаться не будет.

«Мы будем их использовать, если потребуется», — заключил Владимир Путин.

27 февраля господин Путин приказал военным перевести стратегические ядерные силы, «в особый режим несения боевого дежурства». Это решение он обосновал «недружественными действиями» стран Запада в сфере экономики, а также «агрессивной» риторикой в адрес России.

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