Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине

«Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России неприемлемую угрозу стратегического характера, ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты», — заявил господин Путин на встрече с членами Совета законодателей.
«Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий», — добавил президент России.
Он сказал, что для этого у России есть все инструменты, «такие, какими не может сейчас похвастаться никто». По его словам, Россия хвастаться не будет.
«Мы будем их использовать, если потребуется», — заключил Владимир Путин.
27 февраля господин Путин приказал военным перевести стратегические ядерные силы, «в особый режим несения боевого дежурства». Это решение он обосновал «недружественными действиями» стран Запада в сфере экономики, а также «агрессивной» риторикой в адрес России.