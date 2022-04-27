Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году

Министр напомнил, что президент РФ ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей.
«У нас отсрочка — 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», — сказал Силуанов.
«Итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике. Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил он.
При этом Силуанов назвал этот дефицит «кассовым разрывом», поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну.
«Просто эти деньги перейдут через год», — сказал он.
Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей.
«Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций — снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей», — отметил министр.
Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4−1,5 триллиона рулей.
«А допрасходы — 4 триллиона», — сказал он.
«Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов», — сообщил Силуанов.
Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.
Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям — то есть министерствам и ведомствам — самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.
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