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17:41 (мск), источник: Ведомости

Путин: спецоперация предотвратила конфликт на территории России

Проведение спецоперации на Украине предотвратило масштабный конфликт на территории России, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Источник: РИА "Новости"
Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям.
Владимир Путин
президент РФ

По его словам, солдаты противостоят силам, которые «проводили и проводят курс по сдерживанию России». «Почему они это делали — такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна», — сказал Путин. Президент отметил, что оппоненты предполагают, что Россия «по факту существования» несет угрозу, но, по его мнению, «они сами представляют опасность для всего мира».

Президент также заявил, что любовь к родине — «одна из основ российской государственности», и сплоченность людей гарантирует, что «Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, ей предшествовало признание независимости ДНР И ЛНР. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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