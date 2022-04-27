21:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Президент Молдавии Майя Санду признала отсутствие у страны альтернативы российскому газу. Ее слова в эфире телеканала Jurnal TV передает РИА Новости.
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«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы», — заявила Санду. Она подчеркнула, что электроэнергия тоже зависит от газа и альтернативы в этой сфере тоже нет, так как страна на практике не подключена к Румынии.
«Мы находимся в очень сложной ситуации», — констатировала президент.
Если с 1 мая контракт с российским «Газпромом» перестанет действовать, то Молдавии придется покупать газ на рынке, признала Санду. Она объяснила, что технически найти поставщиков газа и электричества можно, однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие».
О том, что Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит поставки, заявил ранее и министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. По его словам, молдавская сторона не получила ответ на просьбы отсрочить проведение аудита и может покупать топливо у других стран вместо России.