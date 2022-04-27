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22:50 (мск), источник: Lenta.Ru

США назвали перенос боевых действий в Россию отдельным делом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о переносе боевых действий из Украины в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AFP 2022

Блинкен назвал военные действия на территории РФ отдельным делом. По его словам, США считают, что Киев должен сам выбрать тактику действий. Он заявил, что Вашингтон нацелен на предоставление Украине помощи для «вытеснения россиян с территории страны».

«Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ», — пояснил Блинкен. Госсекретарь отметил, что сам считает жизненно важным делать все необходимое для защиты от российской агрессии.

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