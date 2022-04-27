США могут внести Россию в свой список спонсоров терроризма

«Мы рассматриваем это», — заявил он на слушаниях Сената Конгресса США, отвечая на соответствующий вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма (перевод по ТАСС).
Господин Блинкен отметил, что юристы уже изучают эту тему. «Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ», — добавил госсекретарь.
Российские власти, напротив, считают, что за военными преступлениями на Украине стоят украинские военные. Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством. Такое заявление он сделал после того, как ФСБ отчиталась о задержании участников террористической организации, якобы планировавших убийство, в частности, телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора RT Маргариты Симоньян.