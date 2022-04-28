04:12 (мск), источник: Life.ru
Чубайс из Италии сообщил об отказе возвращаться в Россию
В окружении политика рассказали, что он покинул РФ на частном самолёте. Через Турцию, где находился какое-то время, вылетел в Европу.
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Экс-гендиректор компании «Роснано» Анатолий Чубайс сейчас находится в Италии, у него нет планов возвращаться в Россию. В том числе чтобы дать показания в роли потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Он покинул РФ на частном самолёте. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», — приводит агентство слова своего источника в окружении Чубайса.
Официальные представители экс-главы «Роснано» отказались комментировать его местонахождение или позицию по поводу рассмотрения дела в московском суде.
Оно было возбуждено в 2017 году по заявлению самого Чубайса. Он утверждал, что из жилого комплекса в деревне Переделки было похищено его имущество. Сумма ущерба в ходе следствия сократилась с трёх миллиардов до 70 миллионов рублей. Основной фигурант дела — бывший партнёр Чубайса Илья Сучков.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя. При этом о его уходе с поста стало известно 23 марта. В СМИ прошла информация, что экс-чиновник покинул Россию: похожего на него человека сфотографировали возле банкомата в Стамбуле.