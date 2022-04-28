Захарова назвала инициативу США признать РФ страной — спонсором терроризма идиотической

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <…> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», отвечая на вопрос о реакции на инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах.
По ее словам, попытки США принять недружественные меры против РФ из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону.
«А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <…> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», — добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», — подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтона оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии.
Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о финансировании РФ терроризма может обернуться для них самих издержками.