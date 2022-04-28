В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом Вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей
Фоторепортажи
11Взрывная волна
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
11:05 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала инициативу США признать РФ страной — спонсором терроризма идиотической

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа.

Источник: Reuters

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <…> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», отвечая на вопрос о реакции на инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма.

Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах.

По ее словам, попытки США принять недружественные меры против РФ из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону.

«А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <…> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», — добавила дипломат.

«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», — подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтона оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии.

Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о финансировании РФ терроризма может обернуться для них самих издержками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Почему старшие партнеры по НАТО не позволили Варшаве передать Киеву польские МиГ-29
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь