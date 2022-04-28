Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

«Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.
Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.
На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.