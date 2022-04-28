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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения. Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы военной угрозы.

Источник: Reuters

«Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.

Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.

В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.

На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.

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