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13:13 (мск), источник: РБК

Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему Владимиру Соловьеву «следить за своим языком» после того, как тот назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Об этом глава региона сказал в видеообращении во «ВКонтакте».

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«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний значительно уменьшилось», — сказал Куйвашев.

По его словам, горожане будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою позицию.

Он выразил надежду, что ведущий произнес свои слова о екатеринбуржцах необдуманно и сгоряча.

«На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — заключил губернатор.

О Екатеринбурге Соловьев высказался в своей программе «Полный контакт» накануне, гостем был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», — заявил ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

После этого Соловьев также напомнил о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против баннера с буквой Z на здании.

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