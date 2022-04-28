Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний значительно уменьшилось», — сказал Куйвашев.
По его словам, горожане будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою позицию.
Он выразил надежду, что ведущий произнес свои слова о екатеринбуржцах необдуманно и сгоряча.
«На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — заключил губернатор.
О Екатеринбурге Соловьев высказался в своей программе «Полный контакт» накануне, гостем был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», — заявил ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
После этого Соловьев также напомнил о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против баннера с буквой Z на здании.