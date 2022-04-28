Медведев назвал «печальным» решение Бундестага о поставках Киеву тяжелых вооружений

«Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — написал Медведев в своем Telegram-канале, сделав, таким образом, отсылку к истории Рейхстага.
«Это печально для парламента. Печально заканчивается», — добавил зампред Совбеза РФ.
Ранее в четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ под заголовком «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины», содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Украине. За принятие документа проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались.
В тексте говорится о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами». Принятый документ имеет рекомендательный характер.