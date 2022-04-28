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13:42 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал «печальным» решение Бундестага о поставках Киеву тяжелых вооружений

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «печальным» для парламента ФРГ решение депутатов одобрить поставку тяжелого вооружения Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — написал Медведев в своем Telegram-канале, сделав, таким образом, отсылку к истории Рейхстага.

«Это печально для парламента. Печально заканчивается», — добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее в четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ под заголовком «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины», содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Украине. За принятие документа проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались.

В тексте говорится о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами». Принятый документ имеет рекомендательный характер.

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