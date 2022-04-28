Нарышкин: Польша планирует занять свои «исторические владения» на Украине

Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
«Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства “Великой Польши”, — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.
На этот раз первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».
Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.
«Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием “желающих государств”. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками “коалиции единомышленников”, — подчеркнул Нарышкин.
Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому «миротворческий контингент» планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.
«В приоритетные “боевые задачи” польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами», — добавил директор СВР.
По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут «договороспособных» представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них «демократический» противовес националистам.
В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые «миротворцами», заключил Нарышкин.