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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Нарышкин: Польша планирует занять свои «исторические владения» на Украине

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над «своими историческими владениями» на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Источник: © РИА Новости

Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства.

«Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства “Великой Польши”, — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

На этот раз первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.

«Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием “желающих государств”. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками “коалиции единомышленников”, — подчеркнул Нарышкин.

Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому «миротворческий контингент» планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

«В приоритетные “боевые задачи” польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами», — добавил директор СВР.

По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут «договороспособных» представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них «демократический» противовес националистам.

В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые «миротворцами», заключил Нарышкин.

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