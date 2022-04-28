Москва не получила от Киева ответ на предложения по мирному соглашению

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», — заявила Захарова (цитата по ТАСС). Поведение украинской стороны на переговорах удручает и свидетельствует о ее истинном отношении к процессу, добавила она. Захарова заявила, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Россией.
26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Однако потом Украина решила пересмотреть свою позицию.