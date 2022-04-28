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17:15 (мск), источник: ТАСС

Бундестаг не стал делать 8 мая официальным памятным днем в Германии

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Бундестаг отказался сделать 8 мая официальным памятным днем во всей Германии. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Источник: AP 2022

Запрос фракции Левой партии на объявление 8 мая по всей стране «Днем освобождения» от нацизма не получил поддержки большинства в парламенте.

В федеральных землях Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания эта дата считается официальным памятным днем, а в Берлине в 2020 году по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны она была один раз даже объявлена праздничным днем.

В бывшей ГДР 8 мая до середины 1960-х гг. было праздничным днем.

В различных странах Европы 8 мая отмечается как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по времени Берлина, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

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