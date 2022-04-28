20:33 (мск), источник: © РИА Новости
Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины — это не скрытый конфликт США, НАТО и России.
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«Это не правда», — сказал Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Байден ранее в четверг направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.