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20:14 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны заявило об уничтожении украинской пусковой установки «Точки-У»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса “Точка-У”, нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.

Силы ПВО за день сбили три «Точки-У» над селами Петрополье и Малая Камышеваха, добавил генерал.

Кроме того, они уничтожили семь беспилотников — в районе Букина, Топольского, Русских Тишек в Харьковской области, Редкодуба и Марьевки в ДНР, Наугольного в ЛНР и Чернобаевки в Херсонской области.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 украинских военных объектов: три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов вооружения, боеприпасов и горючего близ Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенково.

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 76 объектам: двум складам вооружения в Покровском и Гороховском, командному пункту и 73 районам сосредоточения живой силы и техники.

Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, заключил Конашенков.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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