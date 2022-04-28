Минобороны заявило об уничтожении украинской пусковой установки «Точки-У»

«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса “Точка-У”, нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.
Силы ПВО за день сбили три «Точки-У» над селами Петрополье и Малая Камышеваха, добавил генерал.
Кроме того, они уничтожили семь беспилотников — в районе Букина, Топольского, Русских Тишек в Харьковской области, Редкодуба и Марьевки в ДНР, Наугольного в ЛНР и Чернобаевки в Херсонской области.
Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 украинских военных объектов: три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов вооружения, боеприпасов и горючего близ Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенково.
Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 76 объектам: двум складам вооружения в Покровском и Гороховском, командному пункту и 73 районам сосредоточения живой силы и техники.
Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, заключил Конашенков.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.