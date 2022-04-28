Вице-премьер Украины заявила о подготовке эвакуации гражданских с «Азовстали»

«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из “Азовстали”. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — написала Верещук в своем Telegrtam-канале.
26 апреля в ходе встречи в Москве генсекретарь Гутерреш предложил президенту России Владимиру Путину создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что власти Украины намерены манипулировать ситуацией с заводом «Азовсталь» в Мариуполе в своих интересах и использовать ее как «козырь в рукаве». По ее мнению, Киев не хочет, чтобы люди вышли с территории завода. Они планируют максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой ситуации мировое внимание.
25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.