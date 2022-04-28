23:16 (мск), источник: ТАСС
В Москве прошла первая ночная тренировка Парада Победы
В этом году в параде 9 мая примут участие более 10 тыс. военнослужащих, в составе механизированной колонны зрители увидят 131 образец военной техники.
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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники, которые примут участие в параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, завершилась в Москве, передает корреспондент ТАСС.
По информации российского военного ведомства, перед тренировками в Москве пешие парадные расчеты и экипажи военной техники провели 13 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет Красной площади, на полигоне Алабино.
В этом году 9 мая по главной площади страны пройдут 33 парадных расчета общей численностью более 10 тыс. военнослужащих, в том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетского корпуса, юнармейцы и представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества.
В составе механизированной колонны зрители военного парада увидят 131 образец военной техники. По данным министерства обороны, в составе колонн бронированные автомобили «Тайфун», РСЗО «Торнадо-Г» на базе автомобиля «Урал», ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», роботизированные комплексы «Уран-9», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», специализированные автомобили технического обеспечения и обслуживания, а также танки Т-34 и «Армата».
Вторая ночная тренировка военного парада на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая.