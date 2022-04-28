В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом Вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
35Прощание с Владимиром Жириновским
23:16 (мск), источник: ТАСС

В Москве прошла первая ночная тренировка Парада Победы

В этом году в параде 9 мая примут участие более 10 тыс. военнослужащих, в составе механизированной колонны зрители увидят 131 образец военной техники.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники, которые примут участие в параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, завершилась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По информации российского военного ведомства, перед тренировками в Москве пешие парадные расчеты и экипажи военной техники провели 13 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет Красной площади, на полигоне Алабино.

В этом году 9 мая по главной площади страны пройдут 33 парадных расчета общей численностью более 10 тыс. военнослужащих, в том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетского корпуса, юнармейцы и представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества.

В составе механизированной колонны зрители военного парада увидят 131 образец военной техники. По данным министерства обороны, в составе колонн бронированные автомобили «Тайфун», РСЗО «Торнадо-Г» на базе автомобиля «Урал», ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», роботизированные комплексы «Уран-9», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», специализированные автомобили технического обеспечения и обслуживания, а также танки Т-34 и «Армата».

Вторая ночная тренировка военного парада на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая.

 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь