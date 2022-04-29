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01:02 (мск), источник: Life.ru

Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

Украинский лидер отметил, что проведение подобных мероприятий только усложнит возможные российско-украинские переговоры.

Источник: Reuters

Украина не признает референдумы на территориях, которые не находятся под контролем Киева, предупредил президент страны Владимир Зеленский. Это заявление он сделал на брифинге по итогам переговоров с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский отметил, что референдумов «может быть очень много». Тем не менее Украина, по его словам, «всё равно не будет это признавать».

Зеленский также добавил, что проведение референдумов только усложнит возможные российско-украинские переговоры.

«Я уже, видите, насколько абстрактно на всё это смотрю, а хочется конкретики. Поэтому мне кажется, что это усложнение любых переговоров», — сказал украинский президент.

Ранее Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных людей с «Азовстали». Генсек ООН напомнил, что президент России согласился на участие международной организации и Международного комитета Красного Креста в выводе жителей с территории завода.

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