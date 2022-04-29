Токаев объявил о проведении референдума в Казахстане по поправкам в Конституцию

«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой», — заявил Токаев (цитата по «Sputnik Казахстан»). По его словам, референдум — это важнейший демократический институт, но в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, тогда утверждалась действующая Конституция.
Токаев пояснил, что новый Казахстан — это путь к укреплению общенациональной идентичности республики в динамично меняющемся мире. «Само понятие нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя», — сказал он.
Президент также добавил, что для построения новой модели республики «требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей».
В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, поводом для которых стало повышение цен на газ. Позднее митинги переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства. На этом фоне Касым-Жомарт Токаев отправил кабмин в отставку, провел в стране ряд реформ и уволил чиновников, занимавших высокие посты в госкомпаниях.