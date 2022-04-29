Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
8Полет Гагарина в цифрах
22:10 (мск), источник: Газета.Ру

США отрицают воздействие на Киев в вопросе переговоров с РФ

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США «никоим образом» не навязывают Украине риторику переговоров с Россией. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

Источник: Reuters

«Позвольте мне прояснить: мы не диктуем Киеву, на каких условиях ему следует вести переговоры с Россией», — сказал он.

По его словам, в США поддерживают решение украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с российской стороной.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют обучать военных на территории Украины.

Об этом он сообщил на брифинге.

При этом есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.

До этого Кирби заявил, что Соединенные Штаты не желают ядерной эскалации конфликта на Украине и не видят причин для такого развития событий.

По его словам, риторика, которую мы продолжаем слышать от российских руководителей, с упоминанием возможности ядерной конфронтации, безответственна. Он добавил, что военные США отслеживают угрозу ежедневно и не видят оснований для принятия дополнительных мер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Сергей Лазарев не выступит на концерте «ZаРоссию» в Липецке
Пушков оценил заявления властей Польши о российском газе
Спецоперация на Украине
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь