США отрицают воздействие на Киев в вопросе переговоров с РФ

«Позвольте мне прояснить: мы не диктуем Киеву, на каких условиях ему следует вести переговоры с Россией», — сказал он.
По его словам, в США поддерживают решение украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с российской стороной.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют обучать военных на территории Украины.
Об этом он сообщил на брифинге.
При этом есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.
До этого Кирби заявил, что Соединенные Штаты не желают ядерной эскалации конфликта на Украине и не видят причин для такого развития событий.
По его словам, риторика, которую мы продолжаем слышать от российских руководителей, с упоминанием возможности ядерной конфронтации, безответственна. Он добавил, что военные США отслеживают угрозу ежедневно и не видят оснований для принятия дополнительных мер.