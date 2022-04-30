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04:43 (мск), источник: Известия

Bloomberg узнал о намерении США «переманить» специалистов из России

Белый дом может смягчить визовую политику для въезда в страну высокообразованных россиян, которые могли бы работать в США. Об этом сообщило в пятницу, 29 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По данным издания, власти Соединенных Штатов якобы намерены таким образом лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики.

Для этого администрация американского лидера Джо Байдена запросила у конгресса разрешение отменить для российских специалистов-соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Как поясняет Bloomberg, эта инициатива была включена в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине, направленный законодателям накануне, 28 апреля.

В частности, в Белом доме рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил агентству, что все механизмы по привлечению специалистов в США направлены на «ослабление высокотехнологичных ресурсов РФ».

19 марта опрос сервиса «Работа.ру» также выявил, что большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят получить трудоустройство в сфере IT-технологий. Об этом заявили 12% соискателей.

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