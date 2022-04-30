Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
35Прощание с Владимиром Жириновским
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
06:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна превентивно пресекать ядерные угрозы

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с командным составом корейской армии сказал, что Северная Корея должна превентивно пресекать «угрожающие шаги», включая ядерные угрозы. По его мнению, гарантировать безопасность страны может только «подавляющая военная мощь, которой не может обладать ни одна сила в мире».

Источник: Reuters

Лидер КНДР заявил, что страна и партия должны «уверенно поддерживать абсолютное превосходство революционных вооруженных сил и постоянно развивать его, чтобы превентивно и тщательно сдерживать и пресекать все опасные попытки и угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (перевод по «Интерфаксу»).

Ким Чен Ын ранее в апреле заявил, что его страна продолжит укреплять ядерные силы «на максимальной скорости». Северная Корея с начала года активно проводит испытания ракет. Запуски происходят на фоне обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом. Южнокорейский министр обороны Со Ука заявлял о готовности нанести превентивные удары по любым целям на Севере. В ответ сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен предупредила, что Пхеньян может применить ядерное оружие.

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Набиуллина сообщила, когда экономику РФ ожидает самое тяжелое время
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь