Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна превентивно пресекать ядерные угрозы

Лидер КНДР заявил, что страна и партия должны «уверенно поддерживать абсолютное превосходство революционных вооруженных сил и постоянно развивать его, чтобы превентивно и тщательно сдерживать и пресекать все опасные попытки и угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (перевод по «Интерфаксу»).
Ким Чен Ын ранее в апреле заявил, что его страна продолжит укреплять ядерные силы «на максимальной скорости». Северная Корея с начала года активно проводит испытания ракет. Запуски происходят на фоне обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом. Южнокорейский министр обороны Со Ука заявлял о готовности нанести превентивные удары по любым целям на Севере. В ответ сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен предупредила, что Пхеньян может применить ядерное оружие.