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09:26 (мск), источник: ТАСС

В Калининграде открылось почетное консульство Казахстана

НУР-СУЛТАН, 30 апреля. /ТАСС/. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в церемонии открытия почетного консульства республики в Калининграде. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского посольства.

«Посол Республики Казахстан в РФ отметил, что открывающееся в самой западной точке России представительство существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учетом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана», — говорится в сообщении.

В дипломатической миссии напомнили, что ранее в Калининград приходилось приезжать сотрудникам генерального консульства из Санкт-Петербурга. По словам Алиханова, открытие почетного консульства Казахстана придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества и проведению различных совместных мероприятий.

В ходе встречи казахстанской делегации с главой региона также обсуждался широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. «В частности, было отмечено, что товарооборот с Казахстаном, несмотря на пандемию, вырос с $54,9 млн в 2020 году до $66 млн в 2021 году. Стороны подчеркнули, что имеется большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма, транспорта и транзита, а также в туристической сфере», — рассказали в пресс-службе.

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