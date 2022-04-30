В Калининграде открылось почетное консульство Казахстана

«Посол Республики Казахстан в РФ отметил, что открывающееся в самой западной точке России представительство существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учетом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана», — говорится в сообщении.
В дипломатической миссии напомнили, что ранее в Калининград приходилось приезжать сотрудникам генерального консульства из Санкт-Петербурга. По словам Алиханова, открытие почетного консульства Казахстана придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества и проведению различных совместных мероприятий.
В ходе встречи казахстанской делегации с главой региона также обсуждался широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. «В частности, было отмечено, что товарооборот с Казахстаном, несмотря на пандемию, вырос с $54,9 млн в 2020 году до $66 млн в 2021 году. Стороны подчеркнули, что имеется большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма, транспорта и транзита, а также в туристической сфере», — рассказали в пресс-службе.