Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы

«Газпром» в среду утром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
«Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — сказал Володин журналистам, добавив, что при этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.
Парламентарий подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, «теперь Россия должна их обогревать». «А нам цинично говорят, “через 7 лет мы откажемся от российского газа”. Мы вправе ответить: “Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год”, — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».