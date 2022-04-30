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09:36 (мск), источник: © РИА Новости

Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран.

Источник: © РИА Новости

«Газпром» в среду утром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

«Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — сказал Володин журналистам, добавив, что при этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Парламентарий подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, «теперь Россия должна их обогревать». «А нам цинично говорят, “через 7 лет мы откажемся от российского газа”. Мы вправе ответить: “Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год”, — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».

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