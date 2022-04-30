МИД России: диалог с США по стратегической стабильности заморожен

«По состоянию на сегодняшний день ситуация такова, что говорить о каких-либо перспективах переговоров по стратегической стабильности с США не приходится. К сожалению, все действия Вашингтона направлены в диаметрально противоположную сторону. В любом диалоге, и тем более в стратегическом диалоге, необходимо, как минимум, наличие адекватно настроенного партнера. На данный момент такой диалог с американской стороны формально заморожен», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Сотрудничество России и США предусматривало соглашение, закрепленное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года США вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти обвинения отвергли, заявив, что США лишь искали повода для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.
18 декабря 2021 года Россия официально вышла из Договора по открытому небу, который регламентировал режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах оговоренных ограничений.