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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России: диалог с США по стратегической стабильности заморожен

Российско-американский диалог по стратегической стабильности формально заморожен, и перспективы сотрудничества по этому вопросу нет. Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на сегодняшний день ситуация такова, что говорить о каких-либо перспективах переговоров по стратегической стабильности с США не приходится. К сожалению, все действия Вашингтона направлены в диаметрально противоположную сторону. В любом диалоге, и тем более в стратегическом диалоге, необходимо, как минимум, наличие адекватно настроенного партнера. На данный момент такой диалог с американской стороны формально заморожен», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Сотрудничество России и США предусматривало соглашение, закрепленное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года США вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти обвинения отвергли, заявив, что США лишь искали повода для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.

18 декабря 2021 года Россия официально вышла из Договора по открытому небу, который регламентировал режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах оговоренных ограничений.

Ксения Аскерова

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