Президент Финляндии объяснил актуальность вступления страны в НАТО

«Конечно, ситуация с безопасностью изменилась. Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет (других стран) и создать сферу влияния. Второе заключается в том, что Россия использовала военную силу невероятно жестко. И когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание», — отметил финский президент в интервью газете Ilta-Sanomat.
Финский глава до сих пор не опубликовал открытого и прямого мнения по возможному вступлению страны в НАТО, отмечает издание.
«Требования России в декабре показали, что Россия не видит нас такими, какими она нас видела, то есть неприсоединившимися в военном отношении, полностью суверенной стабилизирующей державой, но она видит нас в некотором смысле принадлежащими к ее сфере влияния или областями, где другим нет дела», — сказал Ниинистё, добавив, что в связи с этим и Финляндия, и Швеция должны сами определить собственную позицию.
Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят (в НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный.
Саули Ниинистёпрезидент Финляндии
Ниинистё считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17—18 мая, Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.