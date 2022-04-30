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15:41 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере.

Источник: © РИА Новости

«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», — подчеркнул Линднер.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.

На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.

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