Путин распорядился выплатить в Донбассе и части Украины по 10 тыс. рублей ветеранам ВОВ

«В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе главы государства.
Путин поручил правительству РФ «обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты». Указ подписан 30 апреля и вступает в силу со дня подписания.
В 2019 году президент подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Размер этой выплаты тоже составляет 10 тыс. рублей.