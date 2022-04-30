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16:27 (мск), источник: ТАСС

Путин распорядился выплатить в Донбассе и части Украины по 10 тыс. рублей ветеранам ВОВ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с освобожденных территорий Украины ко Дню Победы. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

«В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе главы государства.

Путин поручил правительству РФ «обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты». Указ подписан 30 апреля и вступает в силу со дня подписания.

В 2019 году президент подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Размер этой выплаты тоже составляет 10 тыс. рублей.

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