Bloomberg узнал о желании ЕС отказаться от российской нефти к концу года

Новые меры могут войти в шестой пакет ЕС против России на следующей неделе. Источники также заявили о планах ЕС добиваться отключения большего числа российских и белорусских банков от системы SWIFT, в том числе Сбербанка.
Санкции будут возможны после поддержки предложений всех 27 государств-членов ЕС.
В статье говорится, что Венгрия и другие страны долгое время «сопротивлялись» введению мер против российской нефти, а Германия согласилась на постепенный запрет. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в четверг заявил, что Берлин не будет препятствовать введению нефтяного эмбарго, однако он не счел эту меру эффективной в «нанесении ущерба» России.
«Меры направлены на то, чтобы максимально ударить по российским доходам от экспорта нефти, не вызывая потрясений на мировых рынках. Всплеск цен на нефть может увеличить доходы Москвы от продаж, а не послужить наказанием», — пишет агентство.
Евросоюз готовит введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, страны — члены ЕС, которые зависимы от российских энергоносителей, «преодолевают разногласия», сообщила в пятницу The New York Times. Окончательное решение по этому вопросу может быть представлено уже на следующей неделе.
Решение о введении нефтяного эмбарго прорабатывалось несколько недель, оно может быть принято на фоне передачи Украине большого количества вооружений и укрепления стран НАТО, так как «Москва и Вашингтон готовятся к длительной борьбе», которая якобы может распространиться на другие страны Восточной Европы.
21 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может запретить импорт российской нефти из-за спецоперации на Украине. Но страны — члены ЕС не смогли достигнуть консенсуса в вопросе отказа от российских энергоносителей.
Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник 25 апреля сообщила, что ЕС может ввести предельную цену за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации. 29 апреля Хабек в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго.