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07:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины

Украина надеется на гарантии безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе от Китая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, переговорный процесс между Украиной и Россией после очной встречи в Стамбуле 29 марта сильно осложнился.

Источник: AP 2022

«Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», — сказал Кулеба в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

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Кулеба: переговоры между Украиной и Россией после встречи в Стамбуле сильно осложнились

«Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно», — сказал он. По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине, «переговорный процесс сильно осложнился».

Гарантии безопасности Украины — один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США, Великобритания, Франция, Германия уже выразили готовность стать гарантами безопасности.

Ранее в МИД КНР выразили готовность Китая продолжить «играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса», однако отметили принципиальную разницу между проблемами вокруг Украины и вокруг Тайваня. Как утверждают в МИД Китая, «украинская проблема носит межгосударственный характер», а Тайвань всегда был частью КНР.

В последний раз очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле в конце марта. После Киев отказался не распространять гарантии безопасности на Крым и Донбасс. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры зашли в тупик.

Анастасия Ларина

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