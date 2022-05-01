Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины

«Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», — сказал Кулеба в интервью китайскому агентству «Синьхуа».
«Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно», — сказал он. По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине, «переговорный процесс сильно осложнился».
Гарантии безопасности Украины — один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США, Великобритания, Франция, Германия уже выразили готовность стать гарантами безопасности.
Ранее в МИД КНР выразили готовность Китая продолжить «играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса», однако отметили принципиальную разницу между проблемами вокруг Украины и вокруг Тайваня. Как утверждают в МИД Китая, «украинская проблема носит межгосударственный характер», а Тайвань всегда был частью КНР.
В последний раз очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле в конце марта. После Киев отказался не распространять гарантии безопасности на Крым и Донбасс. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры зашли в тупик.