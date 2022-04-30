Вице-премьер: Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне

«Рассчитываем, что, когда члены ЕС снова соберутся — это будет июнь этого года, — будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что эта ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы, она стала возможной через те изменения, трансформации, которые мы осуществляли за последние восемь лет, это и был наш путь собственно в Европу», — сказала Стефанишина в эфире украинского телевидения, ее слова приводит «Страна.ua».
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС. Он добавил, что верит: процедура получения статуса кандидата на вступление пройдет в ближайшие недели.
Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российской военной операции на ее территории. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник во время визита в город Буча. Она сообщила, что заявку Украины рассмотрят летом, хотя «обычно проходят годы, прежде чем Евросовет принимает заявку на членство».