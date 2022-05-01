09:32 (мск), источник: ТАСС
Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США
Вашингтон является лидером мощной поддержки Киева, отметил президент Украины.
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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев.
«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», — написал Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга и делают совместное фото. Зеленский поблагодарил Пелоси за «сигнал поддержки».