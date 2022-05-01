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09:34 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ показало кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ

Вертолеты уничтожили пункт управления и технику ВСУ с дистанции более 5 км.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ. «Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — отметили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что армейская авиация во время спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, осуществляет авиационную поддержку подразделений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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