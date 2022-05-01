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10:22 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Приднестровья назвал декларируемый Молдавией нейтралитет фикцией

Виталий Игнатьев заявил, что территория Молдавии «освоена и контролируется НАТО».

Источник: AFP 2022

КИШИНЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Декларируемый Молдавией военно-политический нейтралитет является фикцией. Об этом в воскресенье заявил ТАСС глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Территория РМ (Республики Молдова — прим. ТАСС) освоена и контролируется НАТО. Декларируемый военно-политический нейтралитет Молдовы является фикцией — в РМ уже действуют три постоянных центра НАТО, с 2006 года реализуется индивидуальный план действий партнерства Молдова — НАТО, актуализирован на 2022−2023 годы. Согласно плану развития национальной армии РМ на 2020−2030 годы осуществляется активный переход ко второму этапу полной модернизации по стандартам НАТО», — отметил Игнатьев.

Говоря о призывах некоторых молдавских политиков к объединению с Румынией, Игнатьев отметил, что «де-факто так называемая униря (воссоединение) Молдовы и Румынии уже произошла как минимум на военно-политическом, общественно-образовательном и правовом уровнях, и осталось буквально утрясти несколько заключительных формальностей».

По его словам, «на фоне динамично развивающихся глобальных и региональных процессов, включая молдово-румынскую стратегическую интеграцию, самый реалистичный вариант завершения [приднестровского] конфликта — цивилизованный “развод” Молдовы и Приднестровья». При этом, как отметил Игнатьев, «крайне важно, чтобы любые проекты были реализованы исключительно мирным путем на основании мандата, выданного народом».

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ высказал мнение, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия «подойдет близко к границам страны».

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